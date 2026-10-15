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ME wederom ingezet in Amsterdamse wijk Floradorp

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De Mobiele Eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp, een wijk in Amsterdam-Noord. Het is daar in en rondom de Sneeuwbalstraat onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelen met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Twee mensen zijn aangehouden.
Volgens een woordvoerder van de politie nam de onrust rond 15.00 uur weer toe. Toen begonnen met name jongeren stapels pallets in brand te steken. Aanvankelijk ging de politie met hen in gesprek, maar dat bleek niet effectief. De groepjes jongeren verspreidden zich, renden weg en kwamen vervolgens weer terug. Om 17.30 uur laaide de onrust weer op en iets voor 19.00 uur werd de ME ingezet.
De woordvoerder hoopt dat er bij de rellende jongeren het besef indaalt dat "als je zulke voorwerpen gooit naar agenten en inwoners dat fataal kan zijn en vergaande gevolgen kan hebben". Ook hoopt ze dat hun ouders of anderen die dichtbij staan hen hierop aanspreken. "Het is niet normaal dat we worden bekogeld met vuurwerk, bierflesjes en zelfs stenen."
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