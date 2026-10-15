Er staat ‘de politie’ voor je deur. De agenten vertellen dat ze onderzoek doen naar een mol bij een bekende bank. Met dat verhaal kwamen drie nepagenten in Zoetermeer meerdere keren binnen bij een 80-jarige man. Volgens de politie verdween er 120.000 euro van zijn rekening en namen de daders ook sieraden mee.

De politie maakte de zaak op 14 oktober bekend. De man bleek al sinds donderdag 8 oktober met de groep in contact. De verdachten hadden hem sindsdien meerdere keren thuis bezocht. Pas op zondag 11 oktober, rond 15.05 uur, belde hij de politie. Volgens Omroep West vertelde hij dat hij al vier dagen contact had met een groep en dat hij al meerdere keren bezoek had gehad.

Agenten controleerden daarna een auto in de buurt van de woning met daarin drie mensen. Deze mensen hadden een ongeloofwaardige verklaring over waarom ze daar waren. Bij de fouillering troffen de agenten sieraden aan. Dit bleken de sieraden van het slachtoffer te zijn. Volgens de politie gaat het om een 36-jarige en 19-jarige man uit Rotterdam en een 17-jarige man uit Zeist. Na verhoor werd één van de drie verdachten heengezonden en de andere twee worden voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Een smoes die de bank zelf verdacht maakt

De meeste nepagenten beginnen over inbrekers in de buurt, zoals we beschreven in ons stuk 'Belt de 'Rijksrecherche' over inbrekers in je buurt? Dan staat er daarna iemand voor je deur om je spullen op te halen'. In Zoetermeer ging het verhaal over iets anders. Rijnmond schrijft dat de nepagenten deden alsof ze langskwamen voor onderzoek naar een mol bij een commerciële bank. De politie is er duidelijk over: 'Dit was uiteraard een smoes'.

Juist dat verhaal maakt deze variant zo verraderlijk. Het standaardadvies bij twijfel is: bel zelf je bank. Maar wie gelooft dat er bij die bank iemand informatie doorspeelt, belt de bank niet zo snel. Je beste controlemiddel valt dan weg, precies op het moment dat je het nodig hebt. Hoe het geld van de rekening is verdwenen, heeft de politie niet bekendgemaakt.

Ook in andere zaken lopen de rollen van bank en politie door elkaar. In Wellerlooi werd een 76-jarige vrouw op 27 juli eerst gebeld door een man die zich voordeed als medewerker van een bankhelpdesk. Hij beweerde dat er vervolgens een politiemedewerker bij haar thuis zou langskomen.

Wie denkt dat de bank lekt, belt de bank niet om te controleren.

Vier dagen is lang genoeg om vertrouwen op te bouwen

Opvallend aan deze zaak is hoe lang het duurde. Het bleef niet bij één telefoontje en één ophaler aan de deur: de nepagenten kwamen meerdere keren terug. Dat past bij wat de politie eerder over deze daders zei. „Het winnen van vertrouwen is voor deze criminelen het allerbelangrijkst. Zodra iemand twijfelt, haken ze vaak af en zoeken ze een nieuw slachtoffer.”, zei politiewoordvoerder Postma tegen Rodi.

NOS-regio Groningen beschreef in juli hoe oplichters soms uren met slachtoffers aan de telefoon hangen. Ze spreken vaak keurig Nederlands, zijn voorkomend, veinzen medeleven, zijn geduldig, maar tegelijkertijd uiterst manipulatief en dwingend. Dom zijn de slachtoffers dus niet, benadrukte een wijkagent eerder tegen de NOS.

Ouderen zijn heus niet naïef, maar het probleem is dat ze worden overdonderd door zo'n crimineel aan de voordeur - Mae Scheurink, wijkagent in Oude IJsselstreek, tegen de NOS

Het gaat ook niet om een paar losse gevallen. Volgens de NOS registreerde de politie in 2024 8329 incidenten met nepagenten. De teller in de eerste zes maanden van 2025 stond toen al op 6496.

Dit doet de echte politie nooit

Wat de nepagenten ook vertellen, sommige regels gelden altijd. De echte terugbelnummers zetten we eerder op een rij in 'Google, de Rijksrecherche en nu ook AH: deze terugbelnummers horen op een briefje naast je telefoon'.

De politie komt nooit aan de deur om uw geld, passen met pincodes en waardevolle spullen (zoals sieraden) op te halen.

Laat een ‘agent’ die je niet vertrouwt niet binnen. Je kunt het verhaal volgens de politie ook beluisteren via een deurbelcamera, kierstandhouder of kettingslot.

Nepagenten zeggen vaak dat ze „in burger” of van de recherche zijn. Een geheim onderzoek is dus geen reden om je regels los te laten.

Uw bank, de politie of een overheidsinstantie zal u namelijk nooit vragen om uw geld over te maken.

Volgens de Fraudehelpdesk vragen banken nooit om pincodes of inloggegevens en vragen ze ook nooit om geld naar een ‘veilige rekening’ over te maken.

Wat je nu kunt doen

De Fraudehelpdesk vindt het belangrijk dat mensen met elkaar over fraude praten. Heb je een vader, moeder of buurvrouw op leeftijd? Maak dan een paar eenvoudige afspraken. Dat het kan werken, bleek in Wellerlooi: toen de aangekondigde man aanbelde, vertrouwde de vrouw het niet en belde ze haar dochter. De verdachte merkte vermoedelijk dat zijn verhaal niet standhield en vertrok zonder buit.