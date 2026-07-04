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ME werkt onrustige menigte de Haagse Schilderswijk uit

Samenleving
door anp
zaterdag, 04 juli 2026 om 23:35
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DEN HAAG (ANP) - De Mobiele Eenheid grijpt in bij de onrust in de Haagse Schilderswijk. Kort na 23.00 uur gaf burgemeester Jan van Zanen een noodbevel uit voor een deel van de wijk, waar het onrustig is geworden na de WK-overwinning van Marokko op Canada.
Om de menigte de wijk uit te drijven, wordt onder meer gebruikgemaakt van een waterwerper met harde straal, ziet een ANP-verslaggever.
De viering op de kruising van de Vaillantlaan en de Hoefkade gebeurde aanvankelijk in feestelijke sfeer, maar in de loop van de avond leek de stemming om te slaan. De politie werd bekogeld met onder meer vuurwerk en eieren. Er zijn zeker twee mannen aangehouden.
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