Mexico neemt maatregelen tegen WK-drukte na verstikkingsdoden

MEXICO-STAD (ANP/RTR) - Mexico-Stad neemt maatregelen tegen te grote drukte op plekken waar de WK-wedstrijd Mexico-Engeland vertoond zal worden. Afgelopen week vielen er na de 2-0-winst tegen Ecuador vier doden doordat ze in de verdrukking waren gekomen in het feestgedruis na de wedstrijd. Meer dan 1 miljoen mensen trokken in Mexico-Stad de straat op om de winst op Ecuador te vieren.

Bij het Monument voor de Onafhankelijkheid, ook wel El Ángel genoemd, zijn tijdens de wedstrijd slechts 25.000 mensen welkom, zo maakte de burgemeester van Mexico-Stad bekend. Ook op het belangrijkste plein in de Mexicaanse hoofdstad, Zócalo, worden maatregelen genomen. Ook zal de beveiliging in aanloop naar de wedstrijd worden aangescherpt.

De Amerikaanse ambassade in Mexico roept Amerikanen in heel Mexico op voorzichtig te zijn in de drukte. Ook waarschuwt de diplomatieke missie voor demonstranten die dankbaar gebruikmaken van de drukte en aandacht die het WK met zich meebrengt.

Als Mexico maandag weet te winnen van Engeland, plaatst het zich voor de kwartfinales van het WK dat het medeorganiseert. Het lukte Mexico slechts twee keer eerder om de kwartfinales van een WK te halen: in 1970 en 1986.