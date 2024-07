Medeleven uit Spanje voor slachtoffers aanslag op Trump

MADRID (ANP) - De Spaanse premier Pedro Sánchez en het koningspaar hebben hun medeleven uitgesproken na de moordaanslag op de Amerikaanse oud-president Donald Trump. "Geweld en haat horen niet thuis in een democratie", benadrukt Sánchez op X. De premier wenst Trump en de twee andere gewonden een spoedig herstel toe. Ook condoleert hij de familie van de doodgeschoten toeschouwer.

Koning Felipe en koningin Letizia zijn "geschokt" door de "vreselijke aanval", schrijft het koningspaar in een brief die is gedeeld door het Spaanse hof. Ze willen Trump hun "solidariteit en opluchting overbrengen in de wetenschap" dat de verwondingen van Trump niet ernstig zijn.

"Ik wil ook tegenover alle dierbare mensen in de Verenigde Staten van Amerika mijn krachtigste veroordeling uitspreken van elke daad van geweld, vooral als deze gericht is tegen de waarden van de democratie", aldus Felipe. Het Spaanse koningspaar wenst Trump een volledig herstel toe, net als de andere gewonden.