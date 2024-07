Heinenoordtunnel en zuidelijke A4 weken dicht

ROTTERDAM (ANP) - De Heinenoordtunnel tussen Rotterdam en het zuidwesten van het land is de komende weken dicht. Ook de A4 tussen de knooppunten Zoomland en Sabina is ruim een week afgesloten. In de tunnel en op de weg vinden gelijktijdig werkzaamheden plaats.

De Heinenoordtunnel net ten zuiden van Barendrecht gaat vrijdagavond om 22.00 uur in beide richtingen dicht. De werkzaamheden in de tunnelbuizen duren tot de vroege ochtend van vrijdag 9 augustus.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers in de richting van de Hoeksche Waard gebruik te maken van de omleidingen via de A16 en de N217. Verkeer met bestemming Zierikzee en Bergen op Zoom kan via de A16, A17 en A59 rijden.

De vorig jaar begonnen opknapbeurt van de tunnel onder de Oude Maas duurt naar verwachting nog tot eind dit jaar.

De A4 tussen Bergen op Zoom en knooppunt Sabina in de buurt van Willemstad is gesloten tot maandagochtend 5 augustus. Automobilisten kunnen daardoor tot een uur vertraging oplopen, waarschuwt Rijkswaterstaat.