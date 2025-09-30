ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Medewerker AfD-politicus Krah spioneerde voor China

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 11:45
anp300925090 1
DRESDEN (ANP/DPA) - Jian Guo, een voormalige medewerker van de Duitse AfD-politicus Maximilian Krah, is schuldig bevonden aan spionage voor China. Hij kreeg een gevangenisstraf van 4 jaar en 9 maanden.
Guo verzamelde in de periode 2019 tot en met 2024 informatie en deelde vertrouwelijke documenten met China. Hij werkte destijds voor de toenmalige Europarlementariër Krah, die nu in het Duitse parlement zit.
Yaqi X. werd in dezelfde zaak veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar en 9 maanden. Zij deelde als medewerker van een logistiekbedrijf op het vliegveld van Leipzig gegevens over vrachten, vluchten en passagiers.
Krah ontkent
De politicus zelf wordt in een andere zaak verdacht van omkoping en het witwassen van Chinees geld. Krah ontkent die aantijgingen. Ook zegt hij niets te hebben geweten van de spionageactiviteiten van Guo.
De politicus is omstreden vanwege eerdere uitspraken over SS'ers. Volgens Krah waren dat niet allemaal criminelen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-476549432

Dit is waarom je de douchekop vaker moet schoonmaken (en zo doe je dat het beste)

ANP-532153418

Yuval Hariri: Waarom Oekraïne de oorlog aan het winnen is

348001_m

Deze Chinese uitvinding kan gebroken botten in minuten herstellen

shutterstock_2675134405

Werkt vaguszenuwstimulatie? De wetenschap achter een tovermiddel

65471927_m

Deze karaktereigenschappen voorspellen of je langer leeft

anp290925121 1

NSC: Schoof moet aangifte doen van lek door oud-minister Faber

Loading