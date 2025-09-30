Medewerker AfD-politicus Krah spioneerde voor China

DRESDEN (ANP/DPA) - Jian Guo, een voormalige medewerker van de Duitse AfD-politicus Maximilian Krah, is schuldig bevonden aan spionage voor China. Hij kreeg een gevangenisstraf van 4 jaar en 9 maanden.

Guo verzamelde in de periode 2019 tot en met 2024 informatie en deelde vertrouwelijke documenten met China. Hij werkte destijds voor de toenmalige Europarlementariër Krah, die nu in het Duitse parlement zit.

Yaqi X. werd in dezelfde zaak veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar en 9 maanden. Zij deelde als medewerker van een logistiekbedrijf op het vliegveld van Leipzig gegevens over vrachten, vluchten en passagiers.

Krah ontkent

De politicus zelf wordt in een andere zaak verdacht van omkoping en het witwassen van Chinees geld. Krah ontkent die aantijgingen. Ook zegt hij niets te hebben geweten van de spionageactiviteiten van Guo.

De politicus is omstreden vanwege eerdere uitspraken over SS'ers. Volgens Krah waren dat niet allemaal criminelen.