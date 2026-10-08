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Medewerker Britse marine verdacht van spionage gearresteerd

Samenleving
door anp
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LONDEN (ANP/RTR) - Een 24-jarige medewerker van de Britse koninklijke marine is in hechtenis genomen omdat hij voor een buitenlandse mogendheid gespioneerd zou hebben. Verdachte Teddy Young werd in mei 2025 ook al aangehouden in het kader van dit onderzoek. Hij is donderdag weer opgepakt en in Londen in hechtenis genomen.
Hij zou in de periode van november 2024 tot mei 2025 "handelingen hebben verricht voor het openbaar maken van beschermde informatie". Die informatie zou hij hebben "bemachtigd, gekopieerd, opgenomen of anders vastgelegd" omdat dit in het voordeel zou kunnen zijn van een buitenlandse mogendheid. Dit zou volgens Britse media waarschijnlijk Rusland zijn.
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