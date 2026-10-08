VEH vreest hogere energierekening bij tijdsafhankelijk nettarief

AMERSFOORT (ANP) - Vereniging Eigen Huis maakt zich zorgen over de gevolgen van de tijdsafhankelijke nettarieven voor de energierekening van huishoudens. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceerde donderdag een voorstel voor nieuwe tarieven waarin huishoudens meer naar gebruik betalen en worden gestimuleerd om bijvoorbeeld elektrische auto's op een rustig moment op te laden.

"Wie zijn stroomverbruik kan sturen, kan de kosten beperken. Maar veel woningbezitters kunnen dat niet, bijvoorbeeld doordat zij geen slimme apparaten hebben", stelt de belangenvereniging voor huiseigenaren. De vereniging is bang dat grote groepen huishoudens hun energierekening daardoor zien stijgen.

Het voorstel moet voor ruimte op het stroomnet zorgen. De belangenvereniging erkent dat netcongestie snel moet worden aangepakt, maar vraagt zich af in hoeverre dit voorstel bijdraagt aan het verminderen van de congestie op het net. Volgens VEH speelt niet alleen tijd daarbij een rol, maar ook locatie.