Medewerker van Rode Halve Maan omgekomen in Iran

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 14:51
GENÈVE (ANP) - Een medewerker van hulporganisatie Rode Halve Maan is gedood in Iran, meldt koepelorganisatie IFRC, waar ook het Rode Kruis onder valt. Dat gebeurde toen hij op 10 januari aan het werk was in de noordelijke provincie Gilan, net als vijf collega's die gewond raakten.
De organisatie deelt geen informatie over de omstandigheden. "We zijn solidair met de Iraanse Rode Halve Maan en alle medische en humanitaire hulpverleners die levensreddende hulp bieden in deze moeilijke tijd", verklaart IFRC verder.
Volgens mensenrechtenorganisaties hebben de veiligheidsdiensten in Iran sinds eind december duizenden betogers gedood. IFRC maakt zich "grote zorgen" over de gevolgen van de aanhoudende onrust en zegt de situatie nauwlettend in de gaten te houden met de tak in Iran.
De organisatie benadrukt dat veiligheid en bescherming van humanitair personeel essentieel zijn voor onpartijdige en levensreddende hulp aan mensen in nood.
