Rotterdam doet aangifte van racistische leus bij standbeeld

ROTTERDAM (ANP) - De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan van de bekladding met een racistische leus bij het standbeeld Moments Contained op het plein voor station Rotterdam Centraal. Dat vertelde burgemeester Carola Schouten aan de gemeenteraad bij een debat over dit onderwerp.

De bekladding werd op 7 januari ontdekt. Bij het standbeeld van een zwarte vrouw stond in de sneeuw een racistische tekst. De raad is unaniem verontwaardigd over de leus en stelt dat er voor racisme geen plaats is in Rotterdam.

"Deze uiting is zichtbaar geweest in de openbare ruimte op een van de drukst bezochte plekken van onze stad," aldus de aanvrager van het debat, raadslid Precious Sadhoe (BIJ1). "De leus is vastgelegd en gedeeld via sociale media, wat heeft geleid tot brede verontwaardiging en gevoelens van onveiligheid, met name onder Rotterdammers die dagelijks te maken hebben met racisme en discriminatie."

Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding. "Het onderzoek loopt nog," meldt de politie.