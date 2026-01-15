10,5 jaar cel voor dood dakloze Pool in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Een 43-jarige man heeft een gevangenisstraf van 10,5 jaar gekregen voor het doden van een dakloze Pool (40) in Amsterdam Nieuw-West. Daartoe oordeelde het gerechtshof Amsterdam in hoger beroep.

Het slachtoffer werd op 24 augustus 2020 door een wandelaar gevonden in een rietkraag aan de Sloterplas. Hij had ernstig hersenletsel en overleed kort daarna in het ziekenhuis. De inmiddels 43-jarige man en een andere verdachte werden daarna aangehouden.

De medeverdachte, een inmiddels 44-jarige man, is door het hof vrijgesproken van het medeplegen van moord dan wel doodslag. Wel krijgt hij een gevangenisstraf van tien weken, omdat hij de dakloze man niet heeft geholpen.

De rechtbank sprak de twee mannen eerder vrij van moord dan wel doodslag. Het hof legde uit dat er geen bewijs is voor een vooropgezet plan en de 43-jarige man daarom is vrijgesproken van moord. Maar het hof ziet wel bewijs voor doodslag, omdat hij de Pool langdurig heeft mishandeld.