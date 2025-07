Medewerkers beschuldigen BBC van 'anti-Palestijns racisme'

LONDEN (ANP) - De Britse omroep BBC maakt zich volgens 107 medewerkers en driehonderd andere mensen uit de mediabranche schuldig aan "censuur" met betrekking tot Israël en ook voert zij "pr voor de Israëlische regering". Dat deden ze in een brief aan de directie.

In de brief, gepubliceerd op de nieuwssite Deadline, werd met name gewezen op het recente besluit van de BBC om de documentaire Gaza: Medics under Fire niet uit te zenden. Dit was volgens hen "slechts één in een lange reeks agendagedreven beslissingen".

"Een groot deel van de berichtgeving van de BBC over dit onderwerp wordt gekenmerkt door anti-Palestijns racisme", aldus de medewerkers. Ze stellen ook dat de BBC geen significante analyse heeft gegeven van de betrokkenheid van de Britse regering bij de oorlog tegen Palestijnen, zoals wapenverkoop, of de juridische gevolgen daarvan.

Alle medewerkers die de brief ondertekenden, deden dat anoniem. Onder anderen de acteurs Khalid Abdalla en Miriam Margolyes tekenden wel met hun naam.