Medewerkers ov staken op 24 juni in de ochtend, meldt FNV

door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 15:57
UTRECHT (ANP) - Medewerkers in het openbaar vervoer gaan op woensdag 24 juni in de ochtend staken uit onvrede over het kabinetsbeleid rond sociale zekerheid, heeft FNV aangekondigd. Werknemers in het trein-, bus-, tram- en metrovervoer beginnen die dag pas om 08.00 uur met werken. Door de werkonderbreking staat het ov in de vroege ochtend volgens de vakbond stil.
Vakbonden hebben de afgelopen tijd meerdere keren gedreigd te gaan staken als de plannen niet van tafel gaan. FNV, de grootste vakbond van Nederland, noemde eerder medio juni als moment voor de werkonderbreking. Actieleiders van FNV in het spoor-, stads- en streekvervoer kwamen woensdag in Utrecht bijeen om de ov-staking verder in te vullen.
Vakbonden zijn niet blij met de plannen om te bezuinigen op de AOW, WW en WIA. Het kabinet heeft inmiddels gezegd de AOW-leeftijd voorlopig niet te verhogen, maar de bonden willen dat het plan definitief wordt geschrapt. Verder wil Den Haag de WW inkorten en de WIA versoberen. "Werknemers moeten hierdoor langer doorwerken en verliezen juist zekerheid wanneer zij ziek worden of hun baan verliezen", stelt FNV.
