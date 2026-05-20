Revolutionaire Garde meldt doorvaart 26 schepen bij Hormuz

BANDAR ABBAS (ANP/AFP/RTR) - De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) heeft melding gemaakt van een gecoördineerde toegang tot de Straat van Hormuz voor 26 vrachtschepen in 24 uur tijd. De garde zegt verantwoordelijk te zijn voor de scheepvaart door de strategische zeeweg en dat schepen met voorafgaande toestemming van de IRG de straat door kunnen varen.

Daar moet een vergunning voor gegeven worden door de net opgerichte Persian Gulf Strait Authority (PGSA) en volgens scheepvaartbronnen zal dat ook geld gaan kosten. De marineafdeling van de Revolutionaire Garde is al sinds 1985 de kustwacht van Iran in de belangrijke zeestraat en Perzische Golf.

Sinds Israël en de VS Iran 28 februari aanvielen, is de Straat van Hormuz vrijwel gesloten. Er zijn echter al wat schepen die de tocht naar de Indische Oceaan recent gemaakt hebben met toestemming van Iran. Volgens de Iraanse autoriteiten waren dat afgelopen week circa dertig schepen.