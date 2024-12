Medewerkers UvA gaan staken

AMSTERDAM (ANP) - Medewerkers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) gaan waarschijnlijk van maandag tot en met donderdag staken, uit onvrede met de manier waarop de universiteit omgaat met het recht om te demonstreren. FNV-leden hadden tot vrijdagmiddag een ultimatum gesteld voor verruiming van die rechten, maar daar heeft de universiteit niet naar de zin van de FNV op gereageerd.

Vermoed wordt dat 150 tot 250 medewerkers het werk zullen neerleggen, maar duidelijkheid daarover is er niet. De actievoerders willen ook dat de universiteit voorlopig niet meer samenwerkt met instellingen die mogelijk betrokken zijn bij het schenden van mensenrechten, "denk bijvoorbeeld aan Israëlische instellingen". Een commissie moet daarnaar gaan kijken, volgens de eisen. In afwachting van de conclusies van die commissie moeten zulke samenwerkingen worden opgeschort, aldus de FNV.

De universiteit blijft erbij dat er nieuwe regels voor demonstraties zijn opgesteld. Een voorstel daarover wordt naar de ondernemingsraad en de studentenraad gestuurd. Volgens de UvA worden de mogelijkheden om te demonstreren verruimd, "met daarbij de ruimte voor demonstranten om daarvoor tijd, plaats en vorm te kiezen".

Over de samenwerking met mogelijke mensenrechtenschenders, zegt de universiteit dat er een 'toetsingskader' is gemaakt. Als een samenwerking misschien controversieel is, moet een adviescommissie erover oordelen.