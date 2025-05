Medewerkers zorginstelling Bodegraven filmden vernederen bewoners

BODEGRAVEN (ANP) - Zes medewerkers van een zorginstelling voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking hebben hun cliënten vernederd, daarvan beelden gemaakt en die met elkaar gedeeld in een besloten groep op Snapchat. De filmpjes zijn gemaakt op een groep in woonlocatie De Akker in het Zuid-Hollandse Bodegraven. De reformatorische zorgorganisatie Sirjon, hun werkgever, laat dinsdag weten dat de medewerkers onmiddellijk geschorst zijn.

De bestuursvoorzitter van Sirjon, Jan van Ginkel, heeft zelf de beelden afgelopen zaterdag bekeken. De oudste filmpjes waren zo'n negen maanden geleden gemaakt. Hij wil niet zeggen wat erop te zien is, maar spreekt van "expliciet beeldmateriaal" en noemt de beelden "respectloos en vernederend". Er waren volgens hem geen seksuele handelingen te zien.

Sirjon wil niet zeggen hoeveel cliënten slachtoffer zijn geworden. "Orthopedagogen gaan met grote nadruk kijken of hun gedrag is veranderd en of dit te maken kan hebben met het maken van beelden." Bovendien zullen de bewoners nu merken "dat zes begeleiders plotseling verdwenen zijn. We zijn in overleg wat we tegen de cliënten kunnen zeggen, want dit vraagt om zorgvuldige woordkeus."

Emoties

De ouders van de bewoners zijn maandag op de hoogte gebracht. "Daar komt een reeks emoties voorbij. Geschokt, geschrokken, boos, teleurgesteld, verdrietig, verbaasd. Al die emoties gaan ook door mij heen", zegt Van Ginkel.

Het is niet duidelijk of de besloten groep op Snapchat vroeger meer leden had. Volgens Van Ginkel zijn daar geen signalen van, maar onderzoek moet dat uitwijzen. "Als dit negen maanden heeft kunnen duren, moet de groep wel heel besloten zijn geweest." Op de zorggroep werkten 24 mensen, en volgens Sirjon zijn de andere zorgverleners ook geschokt.

Aangifte

Van Ginkel omschrijft de geschorste medewerkers als "goed opgeleid en ervaren, daarom zijn we des te meer verrast en raakt het ons des te meer".

Sirjon heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gebracht. De organisatie sluit niet uit dat ook aangifte wordt gedaan bij de politie, als het onderzoek is afgerond.

De bewoners van de locatie De Akker hebben de geestelijke vermogens van een kind van 0 tot 3 jaar. Sommigen hebben ook een vorm van autisme. Ze hebben lichamelijke zorg en begeleiding bij hun gedrag nodig.