VN zeggen met zo'n honderd hulptrucks Gaza in te mogen

GENÈVE (ANP/AFP/RTR) - De Verenigde Naties hebben naar eigen zeggen toestemming gekregen om ongeveer honderd vrachtwagens met hulpgoederen naar Gaza te sturen. De hoop is dat die later dinsdag het gebied in kunnen. In Gaza is dringend behoefte aan allerlei hulpmiddelen.

"We hebben toestemming gevraagd en gekregen om vandaag meer vrachtwagens toe te laten, veel meer dan gisteren werden toegelaten", zei Jens Laerke van de VN-organisatie voor humanitaire hulp OCHA. Doel is dat zoveel mogelijk van die vrachtwagens nog deze dinsdag de grens over kunnen, waarna de hulpgoederen verder over de Gazastrook verdelen.

Israël liet elf weken lang geen hulpgoederen toe tot Gaza. Maandag liet het land elf trucks door, hoewel volgens Laerke maar vijf daarvan daadwerkelijk Gaza in konden.

Aan boord van de honderd trucks zijn volgens Laerke onder meer babyvoeding en andere voedingsstoffen voor kinderen. Volgens VN-organisatie UNRWA nam ondervoeding in Gaza onder de blokkade toe.