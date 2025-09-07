ECONOMIE
VS volgens minister bereid tot meer economische druk op Rusland

Samenleving
door anp
zondag, 07 september 2025 om 19:26
WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten willen samen met de EU de economische druk op Rusland opvoeren. Dat zei minister van Financiën Scott Bessent bij NBC News. Hij legde uit dat dit de Russische president Vladimir Poetin kan dwingen te onderhandelen.
"We zijn bereid om de druk op Rusland op te voeren, maar onze Europese partners moeten ons daarin volgen", zei Bessent in het programma Meet the Press. "Als de VS en de EU dit samen doen, is het nu een wedloop tussen hoe lang het Oekraïense leger stand kan houden en hoe lang de Russische economie het vol kan houden."
De minister lichtte toe hoe de druk kan worden verhoogd. Hij sprak over nieuwe sancties en over secundaire heffingen, waarmee landen worden aangepakt die Russische olie kopen. Zo kan er volgens Bessent voor worden gezorgd dat de Russische economie instort. "En dat zal president Poetin aan de onderhandelingstafel brengen."
