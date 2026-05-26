Media: doden door aanrijding trein en schoolbusje in Vlaanderen

BUGGENHOUT (ANP) - Bij een aanrijding tussen een trein en een schoolbusje zijn in het Vlaamse Buggenhout meerdere doden gevallen, melden VRT Nieuws en Het Laatste Nieuws op basis van bronnen. De details zijn nog onduidelijk.

Het ongeluk gebeurde op een overweg. Burgemeester Geert Hermans zegt tegen HLN dat het busje doorreed terwijl de slagbomen dicht waren. Spoorbeheerder Infrabel meldt hetzelfde. De machinist zou nog geprobeerd hebben een noodstop te maken. De spoorwegen zeggen dat er zo'n honderd mensen in de trein zaten, en dat daar niemand gewond is geraakt.

De regionale televisiezender TV Oost, de VRT en HLN melden op basis van bronnen dat er negen mensen in het busje zaten, onder wie zeven kinderen.

Verslagenheid

De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zegt "met grote verslagenheid" kennis te hebben genomen van de aanrijding.

De aanrijding gebeurde dinsdagochtend even na 08.00 uur. Op beelden van de plek van het ongeluk is te zien dat het busje op zijn kant naast het spoor ligt.