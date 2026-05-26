Werkgevers kampen met planningsproblemen door personeelstekort

DEN HAAG (ANP) - Personeelstekorten blijven in Nederland problemen geven voor werkgevers. Dat meldt werkgeversvereniging AWVN na een ledenonderzoek. Bijna driekwart van de werkgevers krijgt volgens de onderzoekers hun planning niet rond.

Door die problemen zegt de helft van de werkgevers dat de kwaliteit van productie en dienstverlening onder druk staat. Ruim een kwart kan producten of diensten door het tekort helemaal niet meer leveren. Om dit te ondervangen neemt bijna de helft van de werkgevers mensen aan die nog niet volledig aan de functie-eisen voldoen en leidt hen vervolgens zelf op. Ook wordt van deeltijders gevraagd om meer uren te werken.

Vacatures die lang open blijven, zitten volgens de onderzoekers vooral in techniek, productie en IT. Ook blijven veel sectoren kampen met een tekort aan mbo'ers. De AWVN roept de overheid op om actie te ondernemen. De werkgeversvereniging stelt dat de "onbedoelde groei" van het aantal ambtenaren de druk op de arbeidsmarkt verder heeft verhoogd.