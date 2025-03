Media: Duitse dienst ziet bewijzen voor labtheorie corona

BERLIJN (ANP) - Functionarissen van de Duitse inlichtingendienst BND achten het redelijk waarschijnlijk dat het coronavirus SARS-CoV-2 is ontsnapt uit een laboratorium in Wuhan. Volgens een geheim rapport waar Die Zeit, de Süddeutsche Zeitung en de Neue Zürcher Zeitung over berichten, heeft de inlichtingendienst "plausibel bewijs" gevonden hiervoor. Al waren niet alle betrokkenen even overtuigd.

De oorsprong van het coronavirus dat de ernstigste pandemie in decennia ontketende, is ruim vijf jaar na de uitbraak niet definitief opgehelderd. Het virus kan in andere zoogdieren zijn gemuteerd en vervolgens zijn overgegaan op mensen. De theorie over een 'laboratoriumlek' vanuit het Wuhan Instituut voor Virologie ontstond ook al vroeg in de pandemie. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA acht dit waarschijnlijker dan een natuurlijke oorzaak, maar zegt er ook bij dat er nog veel onzekerheden zijn.

Volgens de Duitse media hebben wetenschappers het verzoek gekregen om het bewijs te beoordelen. De uitkomst daarvan is echter nog niet beschikbaar.