Wilders en zijn vazal Emiel van Dijk (PVV) pleiten voor Auschwitz-methode in Nederlandse gevangenissen

Er is een schreeuwend cellentekort en er zijn te weinig cipiers. Maar PVV-leider Geert Wilders is er alles aan gelegen om gevangenen niet eerder vrij te laten.

"Voor mijn part stop je acht mensen in een cel en laat je ze rechtop slapen, maar je laat ze nooit eerder gaan", zegt Wilders tegen verslaggevers in Den Haag. Net als zijn partijleider stelt PVV-Tweede Kamerlid Emiel van Dijk 'standing cells' voor. Dit is een methode die in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's in Auschwitz werd gebruikt als strafmaatregel.

"Ik heb er geen woorden voor, standing cell is een Auschwitz-methode", zegt een verbouwereerde Joost Eerdmans (JA21). "Het is ongekend dat mijn PVV-collega dit nog weer herhaalt."