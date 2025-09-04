ECONOMIE
Media: Duitse vader dood door tramongeluk Lissabon, gezin gewond

Samenleving
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 9:02
anp040925071 1
LISSABON (ANP) - Het tramongeluk in de Portugese hoofdstad Lissabon heeft aan een Duitse man het leven gekost, meldt de Portugese nieuwssite Observador. Andere Portugese media meldden al dat zijn zoontje van 3 lichte verwondingen opliep. De moeder raakte volgens Expresso ernstig gewond en is geopereerd. Langzaam wordt meer duidelijk over de slachtoffers.
Bij het ongeluk zijn 15 mensen om het leven gekomen en 23 mensen gewond geraakt, blijkt uit de meest recente cijfers waarover Portugese media berichten. De Ascensor da Glória was populair onder toeristen. Onder de doden zouden meerdere buitenlanders zijn, al is over hun nationaliteit nog weinig bekend.
Het Italiaanse persbureau ANSA meldt op gezag van de ambassade van dat land dat ook een Italiaanse vrouw lichte verwondingen opliep. Het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde dat er ook twee Spaanse gewonden zijn, meldt El País.
Een vakbondsbron meldde dat de Portugese trambestuurder ook is omgekomen.
Bioplasticbedrijf Avantium haalt geld op en schrapt banen

Vrouw (83) neergestoken in woning Geldrop, echtgenoot aangehouden

