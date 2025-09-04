ECONOMIE
Bioplasticbedrijf Avantium haalt geld op en schrapt banen

Economie
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 9:00
anp040925069 1
AMSTERDAM (ANP) - De ontwikkelaar van bioplastics Avantium heeft 65 miljoen euro opgehaald met de verkoop van nieuwe aandelen. Die kapitaalinjectie maakt deel uit van een breder financieringspakket dat het bedrijf moet laten draaien tot er winst wordt gemaakt met een fabriek in Delfzijl, die plantaardige grondstoffen voor plastic maakt. Tegelijkertijd schrapt Avantium naar verwachting 40 van de ongeveer 280 voltijdsbanen, meldt het bedrijf bij zijn halfjaarcijfers.
Het ophalen van miljoenen bij bestaande aandeelhouders was een voorwaarde voor banken en Invest-NL om een lening met ruim twee jaar te verlengen en de rente te verlagen.
Avantium maakt uit suikers van planten bouwstenen voor een alternatief voor PET, bekend van de frisdrankflessen. Het bedrijf trok twintig bedrijven aan als afnemers van het materiaal, waaronder drankenbedrijven Carlsberg en Refresco. Het bedrijf moet nog beginnen aan grootschalige productie en is nu nog verlieslatend. Avantium verwacht in 2027 quitte te draaien.
