MANILLA (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is op een vliegtuig naar Den Haag gezet. Dat bericht het Filipijnse medium ABS-CBN. Duterte was opgepakt op het vliegveld van Manilla, nadat het Internationaal Strafhof (ICC) een arrestatiebevel tegen hem had uitgevaardigd.