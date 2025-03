Zuid-Holland stemt in met plannen bouw 250.000 woningen tot 2032

DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland heeft plannen goedgekeurd voor de bouw van bijna 250.000 woningen in de komende zeven jaar. Een klein deel van de projectvoorstellen van de vijf woonregio's in Zuid-Holland werd afgekeurd, omdat ze niet voldoen aan de regels die zijn vastgelegd in het omgevingsbeleid. Het college van Gedeputeerde Staten stemde in met bijna 2300 plannen, gezamenlijk goed voor 248.700 woningen. Het is de bedoeling dat die uiterlijk in 2032 zijn gebouwd.

"Dit is goed nieuws voor de vele mensen die op zoek zijn naar een woning", zegt gedeputeerde Anne Koning (GroenLinks-PvdA). "Tegelijkertijd geldt dat je in plannen niet kunt wonen. Het is nu zaak dat de woningen ook echt worden gebouwd." Hiervoor zijn vergunningen vereist, maar door recente stikstofuitspraken van de rechter kunnen die nu amper worden afgegeven. Volgens Koning moet het Rijk met "een geborgd maatregelpakket" komen om bouwactiviteiten weer mogelijk te maken. "Ondertussen zitten we zeker niet stil. We werken samen met gemeenten door aan de ruimtelijke inpassing van woningbouwplannen waarvoor we nu nog geen vergunning kunnen afgeven."

De gemeenten uit de vijf regio's (Haaglanden, Holland Rijnland, Midden-Holland, Rotterdam en Zuid-Holland-Zuid) dienen elk jaar een gezamenlijk woningbouwprogramma in bij de provincie. In en om Rotterdam moeten tussen 2025 en 2032 de meeste woningen komen: ruim 100.000. In Haaglanden kunnen de gemeenten doorgaan met hun plannen voor de bouw van bijna 70.000 woningen. Holland Rijnland kan ruim 38.000 woningen bouwen, Midden-Holland ongeveer 15.600 en Zuid-Holland-Zuid kan verder met projecten voor 24.600 huizen. Enkele tientallen plannen zijn afgekeurd omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen.

Locaties begrensd

Zuid-Holland, waar 3,8 miljoen mensen wonen, heeft enkele jaren geleden met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 bijna 248.000 woningen te bouwen. Daarvan zijn er nu ongeveer 55.000 gerealiseerd. Volgens de provincie zijn 40.000 huizen in aanbouw of is de vergunning binnen om te gaan bouwen.

De provincie heeft wel grenzen gesteld aan waar gebouwd kan worden. Natuur en landbouwgrond moeten zoveel mogelijk beschermd blijven. De provincie wil dat woningen en bedrijven alleen komen op plekken die hiervoor zijn gereserveerd. Op verzoek van de Provinciale Staten heeft het college hier vorig jaar wel iets meer ruimte voor gegeven.