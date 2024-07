Media: grootste autovakbond spreekt spoedig steun uit voor Harris

DETROIT (ANP) - De grootste autovakbond van de Verenigde Staten spreekt naar verwachting "de komende dagen" zijn formele steun uit voor vicepresident Kamala Harris als president. Dat meldt de politieke nieuwswebsite Politico, onder verwijzing naar bronnen die bekend zijn met de zaak.

Politico meldt tevens dat Harris en Shawn Fain, de leider van The United Auto Workers (UAW), elkaar vorige week spraken.

De UAW sprak in januari zijn steun uit voor een nieuwe ambtstermijn van president Joe Biden. Fain trok toen fel van leer tegen Donald Trump, op dat moment de vermoedelijke tegenstander van Biden in november: "Trump gaat in tegen alles waar wij als samenleving voor staan", zei hij onder meer.