22 politieagenten gewond bij onrust in Southport

SOUTHPORT (ANP) - Er zijn 22 politieagenten gewond geraakt tijdens onrust in de Britse stad Southport. Dit meldt de lokale politie van Merseyside op haar website. Volgens de politie zijn acht agenten zwaargewond inclusief breuken en snijwonden. Ook is een politiewagen in brand gestoken en zijn drie politiehonden gewond geraakt.

De politie meldt "zichtbaar aanwezig" te blijven in het gebied om bewoners "gerust te stellen". Door de aanhoudende onrust en geweld heeft de politie extra bevoegdheid om mensen aan te houden en te fouilleren.

De onrust volgde op een steekincident in Southport waarbij drie kinderen om het leven kwamen. Een groep van zo'n tweehonderd mensen trok daarop naar de stad en botste met de politie bij de moskee waar het incident had plaatsgevonden. Volgens de politie gaat het om aanhangers van de extreemrechtse, anti-islamitische English Defence League (EDL).