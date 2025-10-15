Media: Hamas draagt woensdag weer vier lichamen gijzelaars over

GAZA-STAD/JERUZALEM (ANP) - De Palestijnse beweging Hamas heeft bemiddelaars geïnformeerd dat ze van plan is woensdag opnieuw vier lichamen van overleden gijzelaars over te dragen. Dat meldt de Israëlische nieuwssite The Times of Israel op basis van een diplomaat en een ingewijde.

Als Hamas die lichamen inderdaad overdraagt, komt het aantal teruggegeven overleden gijzelaars op twaalf. De laatste vier lichamen die dinsdagavond in Israël aankwamen, moeten nog worden geïdentificeerd. In totaal moet de beweging volgens het akkoord over een staakt-het-vuren 28 lichamen overdragen.

Hamas gaf tijdens gesprekken over het staakt-het-vuren in Gaza al aan dat het moeite zal hebben met het terugvinden van de lichamen van gijzelaars na de verwoestende Israëlische bombardementen in de Gazastrook. Volgens Israël is dat een excuus om de teruggave uit te stellen.

Als reactie beperkte het land dinsdag de toegang voor vrachtwagens met humanitaire hulp voor Gaza en hield het de grensovergang bij Rafah dicht voor burgers. Die beslissing heeft Israël volgens de Israëlische publieke omroep KAN inmiddels teruggedraaid.