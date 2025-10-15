ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Media: Hamas draagt woensdag weer vier lichamen gijzelaars over

Samenleving
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 6:19
anp151025050 1
GAZA-STAD/JERUZALEM (ANP) - De Palestijnse beweging Hamas heeft bemiddelaars geïnformeerd dat ze van plan is woensdag opnieuw vier lichamen van overleden gijzelaars over te dragen. Dat meldt de Israëlische nieuwssite The Times of Israel op basis van een diplomaat en een ingewijde.
Als Hamas die lichamen inderdaad overdraagt, komt het aantal teruggegeven overleden gijzelaars op twaalf. De laatste vier lichamen die dinsdagavond in Israël aankwamen, moeten nog worden geïdentificeerd. In totaal moet de beweging volgens het akkoord over een staakt-het-vuren 28 lichamen overdragen.
Hamas gaf tijdens gesprekken over het staakt-het-vuren in Gaza al aan dat het moeite zal hebben met het terugvinden van de lichamen van gijzelaars na de verwoestende Israëlische bombardementen in de Gazastrook. Volgens Israël is dat een excuus om de teruggave uit te stellen.
Als reactie beperkte het land dinsdag de toegang voor vrachtwagens met humanitaire hulp voor Gaza en hield het de grensovergang bij Rafah dicht voor burgers. Die beslissing heeft Israël volgens de Israëlische publieke omroep KAN inmiddels teruggedraaid.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-539041918

Peiling: PVV verliest, D66, JA21 en GL-PvdA in de lift

shutterstock_2568682761

Paracetamol, ibuprofen en aspirine: verschillen, werking en risico’s

ANP-494521871 (1)

Werk jij ook vaak in de spookmodus? Dit doe je eraan

AA1OqAKx

Boze Trump: 'Waar is mijn haar?'

27884117_m

Dit simpele vetzuur kan misschien je gezichtsvermogen herstellen

ANP-512579917

Wat je darmen met ADHD te maken hebben (en hoe je daar invloed op kunt hebben)

ANP-308125165 (1)

De grote beelden op Paaseiland konden lopen: zo zijn ze op hun plek gekomen

Loading