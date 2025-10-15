Stemhulpen over specifieke thema's, van onlineprivacy tot lhbtiq+

DEN HAAG (ANP) - Kiezers kunnen voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen weer gebruikmaken van stemhulpen die zich richten op specifieke thema's. Ze bieden onder meer inzicht in politieke standpunten over mensenrechten, technologie en de positie van bepaalde groepen.

Nieuw dit jaar is de Gaza Kieswijzer van mensenrechtenorganisatie The Rights Forum. "Kiezers hebben het recht om te weten welke partijen medeverantwoordelijk zijn voor genocide in Gaza", zegt directeur Gerard Jonkman. "Onze Kieswijzer legt dat onverbloemd bloot." Amnesty International komt binnenkort met een Mensenrechtenwijzer waarmee kiezers kunnen ontdekken "hoe mensenrechtenproof de politieke partijen zijn". Stemwijzer voor Vrede van PAX biedt inzicht in "hoe de politieke partijen denken over belangrijke thema's zoals wapenhandel, defensie, investeringen in vrede en de aanpak van conflicten wereldwijd".

Voor mensen die zich bezighouden met onlineprivacy en de macht van grote techbedrijven is er de Technologie Kieswijzer. De Stichting Open Politiek komt in samenwerking met onder meer BNR opnieuw met een stemwijzer op basis van kunstmatige intelligentie, OpenVerkiezingen. Het kennisplatform Isdatechtzo.nl, van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het Netwerk Mediawijsheid, helpt mensen "weerbaar te worden tegen des- en misinformatie rondom de verkiezingen" en verduidelijkt bijvoorbeeld hoe sociale media een wereldbeeld kunnen beïnvloeden.

Rainbowvote-kieswijzer

Wie wil weten hoe partijen denken over lhbti+-kwesties kan de nieuwe Rainbowvote-kieswijzer van belangenbehartiger COC raadplegen. Politieke standpunten over onderwerpen als respect voor lhbtiq+'ers op school, transitieverlof voor transgender personen en het bestrijden van seksueel geweld komen in die kieswijzer aan bod. Mensen die de positie van vrouwen willen laten meewegen in hun stem, kunnen de kieswijzer van WOMEN Inc. invullen. De kieswijzer biedt inzicht in ongelijkheid over vijf thema's in het bijzonder: gezondheid, werk-zorg, veiligheid, "op de werkvloer" en "in de portemonnee" en laat "in één oogopslag zien welke politieke partijen zich echt willen inzetten voor het verbeteren van de positie van vrouwen".

Voor ouders die hun stemkeuze baseren op het belang van hun kinderen, is er de Kieswijzer Ouders. Die gaat over "grote thema's" zoals zorg, economie en milieu en besteedt aandacht aan "thema's die specifiek voor ouders van belang zijn". Dat zijn onder meer het lerarentekort, de klassengrootte en de toegankelijkheid van kinderopvang.