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Media Iran: geen plannen voor onderhandelingen met VS

Samenleving
door anp
maandag, 28 september 2026 om 9:39
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TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse delegatie bij de Verenigde Naties in New York heeft geen plannen voor onderhandelingen met de Verenigde Staten. Dat schrijft het Iraanse persbureau IRNA, dat zich baseerde op een bron.
Het bericht volgt op nieuwe uitspraken van president Donald Trump over het vredesproces. Hij zei eerder tegen nieuwssite Axios dat hij deze week nieuwe onderhandelingen verwacht.
Qatar en andere bemiddelaars uit de regio proberen het vredesproces tussen Iran en de VS nieuw leven in te blazen. Ingewijden bevestigden tegenover Axios dat er vermoedelijk een nieuwe gespreksronde aankomt, mogelijk al op maandag.
Straat van Hormuz
Het zou dan kunnen gaan om indirect overleg, waarbij de VS en Iran niet rechtstreeks met elkaar praten. Onduidelijk blijft nog wel hoe kansrijk dat is.
Iran wil het naar verluidt vooral hebben over de Straat van Hormuz en de Amerikaanse zeeblokkade die de Iraanse economie raakt. De VS zouden op hun beurt concessies eisen over het Iraanse nucleaire programma.
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