Verdachte schietincident NDSM-kade maandag voorgeleid

AMSTERDAM (ANP) - De verdachte die vastzit voor het schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam, waarbij een man om het leven kwam, wordt maandag voorgeleid voor de rechter-commissaris. Dat laat een politiewoordvoerder desgevraagd weten. Hij zit nog in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

De man wordt ervan verdacht dat hij vrijdagmiddag een 61-jarige man heeft neergeschoten, die op een vol terras zat. Het slachtoffer stierf aan zijn verwondingen. Even later arresteerde de politie de verdachte, die na het incident in de buurt was gebleven. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt.

Voorafgaand aan het schieten ontstond een woordenwisseling. De familie van het slachtoffer liet via Namens de Familie weten dat het slachtoffer "wars was van elke vorm van geweld". "Dat hij zo abrupt van zijn leven is beroofd, doet ons ongelooflijk veel pijn en verdriet."