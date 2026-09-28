Niet douchen voor je date? Pheromone Maxxing is nieuwste datingtrend op TikTok

Scrollend op TikTok kom je de vreemdste trends tegen. Maar eentje steekt er op dit moment met kop, schouders en stinkende oksels bovenuit: Pheromone Maxxing. Mannen slaan de douche bewust over voor een date . Hierdoor zouden er feromonen vrijkomen die vrouwen op slag verliefd en seksueel aangetrokken maken.

Maar is dat echt zo, of laten we ons voor de gek houden door een TikTok-hype? Gedragsbioloog Patrick van Veen is duidelijk: "Het is totale onzin. Het idee dat feromonen bij mensen een grote rol spelen in verleiding is een illusie."

Bij mensen werkt het niet zo

Bij dieren zijn feromonen hét communicatiemiddel, van een paringsroep tot een waarschuwing voor gevaar. Bij mensen ligt het anders. Het bekendste voorbeeld is oxytocine, het knuffelhormoon.

De mannen bij wie het totaal mislukt en die worden weggestuurd omdat ze stinken, zetten dat natuurlijk niet op TikTok

"Als vrouwen oxytocine aanmaken, bijvoorbeeld aan het einde van een zwangerschap, zorgt dat er via geurwaarneming voor dat mannen in hun omgeving milder en rustiger worden," legt Van Veen uit aan Radar. "Biologisch gezien is dat heel slim. Maar binnen onze mensenwereld zijn dit soort effecten heel beperkt. Feromonen zorgen er echt niet voor dat een vrouw op straat opeens achter je aan loopt."

Waar je lichaamsgeur écht vandaan komt

Dat iedereen een unieke lichaamsgeur heeft, klopt. Maar volgens Van Veen heeft dat niets met feromonen te maken: "Als mens hebben we miljarden bacteriën op onze huid. Onze lichaamsgeur wordt simpelweg veroorzaakt door 'stink bacteriën' op plekken waar we zweten of vetklieren hebben. Dit zijn bijvoorbeeld plekken zoals onze oksels, borstkas en hoofdhuid. Het heeft niks met feromonen te maken, het zijn gewoon bacteriën, niet meer en niet minder."

Dat je de ene persoon heerlijk vindt ruiken en bij de ander je neus optrekt, heeft te maken met je immuunsysteem. "Jouw unieke lichaamsgeur wordt mede bepaald door je immuunsysteem. De natuur heeft een slim trucje ingebouwd om inteelt te voorkomen. Familieleden hebben een vergelijkbaar immuunsysteem en vinden elkaar op seksueel vlak daardoor vaak niet lekker ruiken. Je zoekt onbewust juist iemand met een ander type immuunsysteem. Zo ruik je geheel onbedoeld of iemand biologisch gezien een goede match is."

Het is een geweldige reclamestunt, maar vergeet het maar. Dit kan namelijk helemaal niet

Niet douchen maakt je dus niet voor iedereen aantrekkelijk. "Het is zelfs heel riskant," lacht Van Veen. "De ene vrouw wil misschien zo diep mogelijk met haar neus in je oksel kruipen, terwijl de vrouw van je dromen denkt: 'Wat een stinkkerel, die moet zich snel gaan douchen.' Je weet nooit van tevoren welke vrouw jouw specifieke bacteriën kan waarderen."

De pil gooit roet in het eten

Er is nog een verstoorder: de anticonceptiepil. "Vrouwen nemen geur namelijk anders waar wanneer ze hormonale anticonceptie gebruiken," waarschuwt Van Veen. "Dus als man kun je wel denken dat je lekker ruikt doordat je niet doucht, maar als die vrouw op een dag stopt met de pil, vindt ze je opeens misschien wel ontzettend stinken. Zowel je eigen lichaamsgeur als de manier waarop een vrouw jouw geur waarneemt, verandert door hormoongebruik. Vergeet dat dus niet voor je besluit de douche over te slaan."

In winkels liggen flesjes 'feromonenparfum' die je chemie en aantrekkingskracht een boost beloven. Volgens Van Veen kun je je geld beter in je zak houden: "Daarin kunnen we heel kort zijn: nee. Het is een geweldige reclamestunt, maar vergeet het maar. Dit kan namelijk helemaal niet."

Parfum had van oudsher een ander doel: "Mensen zijn vanuit de natuur gezien eigenlijk hele smerige wezens. Dieren bouwen elke nacht een nieuw nest en zijn uren bezig met hun eigen hygiëne. Mensen niet. In de geschiedenis zijn we op een gegeven moment parfum gaan gebruiken om onze eigen stank te verbloemen. Parfumeurs zijn nu heel goed geworden in het maken van geuren die we 'aangenaam' vinden, maar het verandert niks aan je biologische aantrekkingskracht."

Waarom TikTokkers er toch bij zweren

Waarom beweren dan zoveel mannen dat ze aan de lopende band dates scoren? Volgens Van Veen is dat een klassiek placebo-effect: "Als jij heilig gelooft dat je door deze 'hack' aantrekkelijker bent, ga je je anders gedragen. Je krijgt meer zelfvertrouwen, straalt meer lef uit en stapt makkelijker op iemand af. Het is je veranderde gedrag dat die vrouwen verleidt, niet je lichaamsgeur."

Ook social media speelt mee: “De mannen bij wie het totaal mislukt en die worden weggestuurd omdat ze stinken, zetten dat natuurlijk niet op TikTok. Alleen de enkeling bij wie het om wat voor reden dan ook goed uitpakte, deelt dat."

Wat werkt wel?

Laat die TikTok-trends dus lekker voor wat ze zijn. Het advies van Van Veen is simpel: "Ga gewoon lekker douchen, wees fris en doe een lekker geurtje op dat jij fijn vindt. Dat is voor jezelf én voor je date wel zo aangenaam."