Media Iran: kernprogramma niet besproken in gesprekken met VS

TEHERAN (ANP/AFP) - Volgens Iraanse staatsmedia duurden de eerste gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran tachtig minuten en is het Iraanse kernprogramma nog niet aan de orde gekomen. Delegaties van de VS en Iran zijn in Zwitserland bijeen om met bemiddeling van Pakistan en Qatar een onlangs overeengekomen 'memorandum van overeenstemming' uit te werken in een definitief vredesakkoord.

"Er hebben geen onderhandelingen plaatsgevonden over het Iraanse kernprogramma tijdens de eerste gespreksronde, die tachtig minuten duurde", aldus de staatsomroep. De zender voegde eraan toe dat de nadruk van de gesprekken over de uitvoering van het memorandum lag op de situatie in Libanon.