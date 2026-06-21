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Nederlandse volleybalsters verslaan Thailand in Nations League

Sport
door anp
zondag, 21 juni 2026 om 18:49
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BANGKOK (ANP) - De Nederlandse volleybalsters hebben de tweede week in de Nations League afgesloten met de vierde zege. De ploeg van bondscoach Felix Kozlowski versloeg in Bangkok gastland Thailand in drie sets: 25-23 25-22 25-15.
Eerder deze week won Nederland van Oekraïne. De ploeg verloor in Thailand van Canada en Polen. Oranje had eerder in Brazilië gewonnen van Turkije en de Dominicaanse Republiek en verloren van Italië en Brazilië.
Nederland staat na acht wedstrijden negende met 12 punten. Een plek in de top 8 is nodig om de kwartfinales te bereiken. Oranje speelt in juli nog de derde week in de Nations League in Belgrado.
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