Media Iran: zaterdagavond of zondag nieuwe gespreksronde met VS

ISLAMABAD (ANP/RTR/AFP) - De eerste rechtstreekse gesprekken tussen de Amerikaanse en Iraanse delegaties in Pakistan zijn beëindigd, schrijft het Iraanse persbureau Tasnim. Later zaterdagavond of zondag wordt een nieuwe onderhandelingsronde verwacht, melden Tasnim en staatsomroep IRIB.

De delegaties zouden op dit moment wel nog tekstberichten uitwisselen, aldus Tasnim.

Over de heropening van de Straat van Hormuz bestaat nog een "ernstig meningsverschil", schrijft het persbureau, dat spreekt over "buitensporige eisen" van de VS. Een van de voorwaarden die Iran stelt in de onderhandelingen is dat het land de controle over de belangrijke zeestraat behoudt.