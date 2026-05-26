Deze zomerse fruitsoorten zijn het gezondst

Zomer betekent lange avonden op het terras, lekker naar het strand én bakken vol kleurrijk fruit. Van sappige watermeloen tot zoete aardbeien: het lijkt soms alsof alles ineens lekkerder smaakt zodra de zon schijnt. Maar welke zomerse fruitsoorten zijn nu eigenlijk het gezondst? Goed nieuws: je hoeft niet meteen exotische superfoods in huis te halen. Juist de bekende zomerfavorieten zitten bomvol vitamines, antioxidanten en vezels.

Aardbeien: vitaminebommetjes

Aardbeien horen zonder twijfel bij de gezondste fruitsoorten van het seizoen. Ze bevatten verrassend veel vitamine C, zelfs meer dan een sinaasappel per 100 gram. Daarnaast zitten ze vol antioxidanten die helpen om lichaamscellen te beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Ook fijn: aardbeien bevatten weinig calorieën en relatief veel vezels, waardoor je langer verzadigd blijft.

Watermeloen: goed voor de hydratatie

Op warme dagen is watermeloen bijna onmisbaar. Niet zo gek, want deze vrucht bestaat voor meer dan 90 procent uit water. Daarmee helpt watermeloen je lichaam gehydrateerd te blijven tijdens hittegolven. Daarnaast bevat de vrucht lycopeen, een antioxidant die ook voorkomt in tomaten en in verband wordt gebracht met bescherming van hart en bloedvaten.

Blauwe bessen: klein maar krachtig

Blauwe bessen hebben al jaren een gezond imago en dat blijkt terecht. Ze zitten vol anthocyanen, antioxidanten die mogelijk bijdragen aan een betere hersenfunctie en het verminderen van ontstekingen in het lichaam. Bovendien bevatten blauwe bessen relatief weinig suiker vergeleken met veel andere fruitsoorten.

Kersen: goed voor spierherstel

Kersen zijn niet alleen lekker zoet, maar worden ook regelmatig genoemd in onderzoek naar spierherstel. Vooral zure kersen bevatten stoffen die ontstekingsremmend kunnen werken. Sommige sporters drinken zelfs kersensap om spierpijn na het sporten te verminderen. Daarnaast bevatten kersen melatonine, een stof die betrokken is bij slaap.

Perzik en abrikoos: zonnige huidhelpers

Perziken en abrikozen bevatten veel bètacaroteen, dat in het lichaam wordt omgezet in vitamine A. Die vitamine ondersteunt onder meer je huid en ogen. Vooral abrikozen zijn voedzame bommetjes: klein van formaat, maar rijk aan vezels en antioxidanten.

Voedingsdeskundigen benadrukken dat er niet één gezondste fruitsoort bestaat. Juist afwisseling is belangrijk, omdat iedere vrucht weer andere voedingsstoffen bevat. Het beste advies blijft daarom simpel: eet zoveel mogelijk verschillende kleuren fruit.