Media Israël: Trump belooft vast te houden aan nucleaire eisen

Samenleving
door anp
zondag, 24 mei 2026 om 13:50
JERUZALEM (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu verzekerd dat een uiteindelijke deal met Iran zal voorzien in de ontmanteling van het Iraanse nucleaire programma. Dat gebeurde dit weekend tijdens een telefoongesprek tussen de leiders, berichten Israëlische media als de krant Haaretz en nieuwssite Times of Israel.
Trump "verduidelijkte dat hij tijdens de onderhandelingen vast zal houden aan zijn eis voor de ontmanteling van het Iraanse nucleaire programma en de verwijdering van al het verrijkte uranium van Iraans grondgebied, en dat hij geen definitief akkoord zal ondertekenen zonder dat aan deze voorwaarden is voldaan", citeert de nieuwssite een hooggeplaatste Israëlische bron.
De Amerikaanse president maakte zaterdag bekend dat onderhandelingen over een tijdelijke overeenkomst met Iran grotendeels zijn voltooid. Hij zei toen ook daar met Netanyahu en andere regionale leiders over gesproken te hebben.
