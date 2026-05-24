Pakistan hoopt op snel direct overleg tussen Iran en VS

ISLAMABAD (ANP) - De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif heeft zondag zijn hoop uitgesproken dat in Pakistan heel snel direct overleg gaat plaatsvinden tussen onderhandelaars uit Iran en de VS. Pakistan is de voornaamste bemiddelaar tussen Teheran en Washington en vindt dat dit de goede kant opgaat.

Sharif prees de inzet van president Donald Trump, die zelf zaterdag zei dat een voorlopig akkoord over vooral de Straat van Hormuz vrijwel rond was. Zijn minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio hoopt dat dit zondag al het geval is.

Pakistan wist te bereiken dat de strijdende partijen 8 april de wapens neerlegden. Het is nu de bedoeling dat dit bestand zestig dagen langer gaat duren. In die tijd kunnen Iran en de VS dan mogelijk met Pakistan als gastheer in directe onderhandelingen gaan voor een definitieve regeling van hun geschillen.