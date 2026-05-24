Europese leiders veroordelen gebruik Oresjnik door Rusland

DEN HAAG (ANP/RTR) - Europese leiders hebben boos gereageerd op berichten dat Rusland bij aanvallen op Oekraïne een Oresjnik-raket zou hebben gebruikt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz sprak van een escalatie en ook de Franse president Emmanuel Macron veroordeelde de aanval scherp.

De kritiek volgt op een van de zwaarste bombardementen van Kyiv sinds het begin van de oorlog. Ook andere delen van het land lagen onder vuur. De Oekraïense autoriteiten melden dat vier doden vielen en tientallen mensen gewond raakten. Rusland bevestigde dat het ook een Oresjnik heeft ingezet, iets wat sinds het begin van de oorlog pas enkele keren gebeurd zou zijn. Die hypersonische raket kan ook worden gebruikt om kernaanvallen mee uit te voeren.

EU-buitenlandgezant Kaja Kallas noemde het gebruik van de raket een roekeloze manier om angst te zaaien. "Rusland is militair vastgelopen, dus terroriseert het Oekraïne met opzettelijke aanvallen op stadscentra."