ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Media: Israëlisch leger begint terugtrekking in Gaza

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 10:04
anp101025100 1
GAZA-STAD (ANP) - De Israëlische krijgsmacht is begonnen met het terughalen van de troepen uit de Gazastrook, melden Israëlische media als Haaretz en The Times of Israel. In de eerste fase van het staakt-het-vuren waar Israël en Hamas mee akkoord zijn gegaan, moet het leger zich nu verplaatsen naar een eerste terugtrekkingslijn.
Dat betekent dat de krijgsmacht straks nog in 53 procent van Gaza aanwezig is. Het is de bedoeling dat Israël zich in een later stadium helemaal terugtrekt uit het Palestijnse gebied. Sommige troepen keren nu al terug naar Israël.
Volgens The Times of Israel moet de eerste terugtrekking in elk geval compleet zijn voor middernacht. Daarna heeft Hamas 72 uur om alle gijzelaars vrij te laten. Volgens The Jerusalem Post gaat het daarbij om zowel de levende als de overleden gijzelaars.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2504761837

De 10 besmettingshaarden in huis die je vergeet schoon te maken

gandr-collage (14)

De satellieten van Musk beginnen uit de lucht te vallen. Letterlijk

ANP-422510636

De reputatie van kamerlid Gijs van Dijk werd met donderend geraas vernietigd. Nu hij onschuldig blijkt blijft het doodstil

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

anp091025251 1

Trump zinspeelt op royement van Spanje als NAVO-lidstaat

Loading