Media: Israëlisch leger begint terugtrekking in Gaza

GAZA-STAD (ANP) - De Israëlische krijgsmacht is begonnen met het terughalen van de troepen uit de Gazastrook, melden Israëlische media als Haaretz en The Times of Israel. In de eerste fase van het staakt-het-vuren waar Israël en Hamas mee akkoord zijn gegaan, moet het leger zich nu verplaatsen naar een eerste terugtrekkingslijn.

Dat betekent dat de krijgsmacht straks nog in 53 procent van Gaza aanwezig is. Het is de bedoeling dat Israël zich in een later stadium helemaal terugtrekt uit het Palestijnse gebied. Sommige troepen keren nu al terug naar Israël.

Volgens The Times of Israel moet de eerste terugtrekking in elk geval compleet zijn voor middernacht. Daarna heeft Hamas 72 uur om alle gijzelaars vrij te laten. Volgens The Jerusalem Post gaat het daarbij om zowel de levende als de overleden gijzelaars.