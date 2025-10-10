FIG steunt besluit Indonesië om Israëlische turners te weren

JAKARTA (ANP/AFP) - De internationale gymnastiekunie FIG steunt Indonesië bij het annuleren van de visa voor de Israëlische turnploeg in aanloop naar de WK in Jakarta. Dat maakte voorzitter Ita Yuliati van de Indonesische gymnastiekbond bekend.

De Indonesische autoriteiten annuleerden de visa donderdag. De bond verklaarde een dag later dat de FIG is ingelicht. "De FIG heeft mij vandaag telefonisch officieel laten weten dat zij het besluit van de Indonesische regering steunen", zei Yuliati op een persconferentie.

"De Indonesische regering hanteert het beleid om geen contact met Israël te onderhouden, totdat het land het bestaan ​​van een vrij en zelfstandig Palestina erkent", verklaarde Yusril Ihza Mahendra, de Indonesische minister van Juridische Zaken en Mensenrechten, op donderdag.

De WK zijn van 19 tot en met 25 oktober in Jakarta. De Israëlische turner Artem Dolgopyat is de regerend wereldkampioen op vloer en pakte goud en zilver op de laatste twee Olympische Spelen.