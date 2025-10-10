ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FIG steunt besluit Indonesië om Israëlische turners te weren

Sport
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 10:00
anp101025099 1
JAKARTA (ANP/AFP) - De internationale gymnastiekunie FIG steunt Indonesië bij het annuleren van de visa voor de Israëlische turnploeg in aanloop naar de WK in Jakarta. Dat maakte voorzitter Ita Yuliati van de Indonesische gymnastiekbond bekend.
De Indonesische autoriteiten annuleerden de visa donderdag. De bond verklaarde een dag later dat de FIG is ingelicht. "De FIG heeft mij vandaag telefonisch officieel laten weten dat zij het besluit van de Indonesische regering steunen", zei Yuliati op een persconferentie.
"De Indonesische regering hanteert het beleid om geen contact met Israël te onderhouden, totdat het land het bestaan ​​van een vrij en zelfstandig Palestina erkent", verklaarde Yusril Ihza Mahendra, de Indonesische minister van Juridische Zaken en Mensenrechten, op donderdag.
De WK zijn van 19 tot en met 25 oktober in Jakarta. De Israëlische turner Artem Dolgopyat is de regerend wereldkampioen op vloer en pakte goud en zilver op de laatste twee Olympische Spelen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2504761837

De 10 besmettingshaarden in huis die je vergeet schoon te maken

gandr-collage (14)

De satellieten van Musk beginnen uit de lucht te vallen. Letterlijk

ANP-422510636

De reputatie van kamerlid Gijs van Dijk werd met donderend geraas vernietigd. Nu hij onschuldig blijkt blijft het doodstil

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

anp091025251 1

Trump zinspeelt op royement van Spanje als NAVO-lidstaat

Loading