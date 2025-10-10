ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brussel wil informatie van platforms VS over bescherming kinderen

Economie
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 10:07
anp101025102 1
HORSENS (ANP/DPA) - De Europese Commissie wil van Apple, Snapchat, Google en YouTube weten hoe zij kinderen online beschermen op hun platforms. Dat heeft eurocommissaris Henna Virkkunen vrijdag gezegd in de Deense stad Horsens, waar verscheidene EU-ministers verantwoordelijk voor telecommunicatie samenkomen.
"De Europese wetgeving stelt duidelijk dat wanneer minderjarigen online diensten gebruiken, er zeer hoge niveaus van privacy, veiligheid en bescherming moeten worden gewaarborgd", stelde Virkkunen. Dat is volgens haar niet altijd het geval. Het gaat daarbij om beschermingsmaatregelen die de platforms moeten nemen op grond van de Europese Digital Services Act (DSA).
Mochten de maatregelen van de Amerikaanse platforms onvoldoende zijn volgens Brussel, dan kan de commissie een formeel onderzoek starten. De Europese Commissie kan boetes opleggen als daarna blijkt dat de DSA is overtreden. Die kunnen oplopen tot 6 procent van de wereldwijde omzet van de bedrijven.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2504761837

De 10 besmettingshaarden in huis die je vergeet schoon te maken

gandr-collage (14)

De satellieten van Musk beginnen uit de lucht te vallen. Letterlijk

ANP-422510636

De reputatie van kamerlid Gijs van Dijk werd met donderend geraas vernietigd. Nu hij onschuldig blijkt blijft het doodstil

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

anp091025251 1

Trump zinspeelt op royement van Spanje als NAVO-lidstaat

Loading