Brussel wil informatie van platforms VS over bescherming kinderen

HORSENS (ANP/DPA) - De Europese Commissie wil van Apple, Snapchat, Google en YouTube weten hoe zij kinderen online beschermen op hun platforms. Dat heeft eurocommissaris Henna Virkkunen vrijdag gezegd in de Deense stad Horsens, waar verscheidene EU-ministers verantwoordelijk voor telecommunicatie samenkomen.

"De Europese wetgeving stelt duidelijk dat wanneer minderjarigen online diensten gebruiken, er zeer hoge niveaus van privacy, veiligheid en bescherming moeten worden gewaarborgd", stelde Virkkunen. Dat is volgens haar niet altijd het geval. Het gaat daarbij om beschermingsmaatregelen die de platforms moeten nemen op grond van de Europese Digital Services Act (DSA).

Mochten de maatregelen van de Amerikaanse platforms onvoldoende zijn volgens Brussel, dan kan de commissie een formeel onderzoek starten. De Europese Commissie kan boetes opleggen als daarna blijkt dat de DSA is overtreden. Die kunnen oplopen tot 6 procent van de wereldwijde omzet van de bedrijven.