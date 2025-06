Media: Israëls Mossad bereidde aanval op Iran voor vanuit Iran

TEL AVIV (ANP) - De Israëlische geheime dienst Mossad heeft de aanval op Iran vanaf Iraans grondgebied voorbereid, zeggen veiligheidsbronnen tegen het Britse persbureau Reuters en de Amerikaanse nieuwssite Axios. Israëlische agenten zouden Iran diep zijn binnengedrongen om operaties uit te voeren die tot deze grote aanval hebben geleid.

De Israëlische nieuwssite Times of Israel stelt dat Israël de acties tegen Irans militaire en nucleaire faciliteiten jarenlang heeft voorbereid. Israël zou onder meer geleide wapens hebben geplaatst in open gebieden in de buurt van Iraanse raketlanceerinstallaties, meldt Reuters. Ook zou er een dronebasis zijn opgezet in de omgeving van de Iraanse hoofdstad Teheran en technologie zijn gebruikt om de Iraanse luchtafweer te saboteren.