Media: kanselierskandidaat Merz wil nog dinsdag nieuwe stemming

BERLIJN (ANP) - De Duitse kanselierskandidaat Friedrich Merz wil nog deze dinsdag een nieuwe stemming in het parlement in de hoop alsnog te worden gekozen tot opvolger van regeringsleider Olaf Scholz. Dat melden Duitse media, zoals Bild, die zich baseren op partijkringen.

Merz zou zich na de eerste stemming, waarin hij verrassend net geen meerderheid behaalde, hebben teruggetrokken met zijn familie in zijn kantoor. De christendemocraat heeft echter laten weten dat hij later dinsdag de tweede stemronde wil.

Hij zou optimistisch zijn over zijn kansen om alsnog gekozen te worden. Sommige afgevaardigden van de beoogde coalitiepartijen zouden 'nee' hebben gestemd in een opwelling in plaats van uit overtuiging.

Merz is als eerste kanselierskandidaat in het naoorlogse Duitsland niet meteen gekozen. Hij had 316 stemmen nodig maar kreeg er 6 te weinig, hoewel de beoogde coalitie 328 afgevaardigden heeft.