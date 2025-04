Media: leden Duitse SPD achter coalitieakkoord met conservatieven

BERLIJN (ANP) - Leden van de Duitse sociaaldemocratische partij SPD hebben ingestemd met een coalitieakkoord met CDU/CSU, zeggen ingewijden tegen persbureaus Reuters en dpa. Dat betekent dat de christendemocraat Friedrich Merz naar verwachting begin mei kan aantreden als nieuwe bondskanselier.

De SPD was de laatste van de drie partijen die nog moest instemmen met de coalitiedeal. De circa 358.000 leden mochten zich daar de afgelopen tijd online over uitspreken. Volgens de bronnen van Reuters steunde zo'n 84 procent van de stemmers de overeenkomst.

De sociaaldemocraten van afzwaaiend bondskanselier Olaf Scholz leden in februari een flinke nederlaag bij de verkiezingen. Ze willen nu een regering vormen met de conservatieve CDU en CSU, twee zusterpartijen.

Afwijzing van het coalitieakkoord door SPD-leden had politiek voor grote problemen kunnen zorgen. Van nieuwe verkiezingen had de radicaal-rechtse AfD kunnen profiteren. Die partij schoot de afgelopen tijd omhoog in de peilingen.