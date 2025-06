Media Oeuvre Award 2025 voor Martijn Krabbé

AMSTERDAM (ANP) - Martijn Krabbé is dit jaar de winnaar van de Media Oeuvre Award. Dat is dinsdag bekendgemaakt in het programma RTL Boulevard. De 57-jarige presentator, die al meer dan dertig jaar tv maakt, is volgens de jury "een van de meest geliefde televisiepersoonlijkheden van Nederland".

De jury prijst onder meer Krabbés timing, taalgevoel en improvisatievermogen. "Maar nóg unieker is zijn vermogen om dwars door het tv-scherm een bondje te sluiten met de kijker. Met een olijke blik, een kwinkslag, altijd voorzien van een prettige scheut zelfspot en zelfrelativering."

In januari maakte Krabbé bekend dat hij uitgezaaide longkanker heeft en niet meer beter wordt. Volgens de jury is het "altijd gevaarlijk" om iemand een prijs te geven die ongeneeslijk ziek is, omdat het dan de vraag is of diegene wordt onderscheiden vanwege zijn verdiensten of uit medelijden. "Maar dat er in januari een schokgolf door Nederland ging toen bekend werd hóe ziek hij is, zegt óók alles over Martijn de presentator", aldus de jury.