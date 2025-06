BuZa: Israël verlaten kan binnenkort misschien weer per vliegtuig

TEL AVIV (ANP) - De Israëlische luchtvaartmaatschappijen El Al en Arkia brengen in kaart hoeveel buitenlandse reizigers Israël per vliegtuig zouden willen verlaten. Dat meldt de Nederlandse ambassade in Tel Aviv in een bericht aan Nederlanders in Israël. Het ministerie adviseerde Nederlanders eerder om Israël over land via Jordanië of Egypte te verlaten, waarbij uitreizen via Egypte meer mogelijkheden biedt.

Bij El Al gaat het om reizigers van wie het El Al-ticket onlangs is geannuleerd omdat het Israëlische luchtruim is gesloten. Bij Arkia kunnen ook andere belangstellenden terecht. "Houd er rekening mee dat het Israëlische luchtruim voorlopig nog gesloten is, en dat het onzeker is of er binnenkort weer gevlogen kan worden", voegt BuZa toe.

Het reisadvies voor heel Israël is sinds afgelopen vrijdag rood. Dat betekent dat reizen naar het land wordt afgeraden. Nederlanders die al in Israël waren voordat het advies werd aangepast, worden opgeroepen het land te verlaten als dat veilig kan.