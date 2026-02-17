ECONOMIE
Media: overleg VS en Iran hervat in Genève

Samenleving
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 11:16
anp170226073 1
GENÈVE (ANP/AFP) - De Verenigde Staten en Iran hebben hun onderhandelingen hervat in Genève. Dat berichten Iraanse staatsmedia, die schrijven dat de twee partijen berichten uitwisselen via bemiddelaars uit Oman.
De Amerikaanse president Donald Trump uitte dreigende taal in aanloop naar de onderhandelingen. "Ik denk niet dat ze de gevolgen willen ondervinden van het niet sluiten van een deal."
Trump heeft herhaaldelijk gedreigd om weer militair in actie te komen tegen Iran. Hij deed dat toen Iran dit jaar binnenlandse protesten bloedig onderdrukte en later vanwege het nucleaire programma van de islamitische republiek.
